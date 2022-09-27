متقاعدة تربح 12 ألف ريال شهريًا

فيديو | متقاعدة تؤسس مشروع حلويات بدءا من منزلها لتصل أرباحها 12 ألف شهريا.. وبنك التنمية الاجتماعية لـ #الراصد: 10%؜ من الأسر المنتجة استفادوا من خدماتنا ومستعدون لدعم البقية pic.twitter.com/6oyVr0l7bx — الراصد (@alraasd) September 27, 2022

كنت مهمشة

نقطة التحول

راتبها الشهري

استطاعت متقاعدة تدعى أم عبدالرحمن أن تؤسس مشروع حلويات بدءًا من منزلها لتصل أرباحها لـ 12 ألفًا شهريًا.وقالت أم عبدالرحمن خلال حديثها لبرنامج الراصد، المذاع عبر قناة الإخبارية: “الموضوع جاء بالبركة، لأني كان لدي حب وشغف بعمل الحلويات، وبدأت المشروع قبل تقاعدي بسنة وبدأت أصرف من الراتب الشهري”.وأشارت إلى أنها تعرفت بعد ذلك على محلات وعملت معهم، ولكن هذه المحلات كانت تجبرها على محو هويتها ويسوقون لأنفسهم فقط، مضيفة: “كنت مهمّشة”.ولفتت إلى أن نقطة التحول التي حدثت معها، بعدما ساعدها بنك التنمية الاجتماعية، ومنحها قرضًا، مشيرة إلى أنها حصلت على دورات من البنك من 10 إلى 12 دورة في السنة.وأضافت أن راتبها الشهري وصل إلى 10 آلاف ريال وقد يصل أحيانًا إلى 12 ألف ريال شهريًا خاصة في الأعياد والمناسبات وفي شهر رمضان الكريم.