متقاعدة تربح 12 ألف ريال شهريًا

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وقالت أم عبدالرحمن خلال حديثها لبرنامج الراصد، المذاع عبر قناة الإخبارية: “الموضوع جاء بالبركة، لأني كان لدي حب وشغف بعمل الحلويات، وبدأت المشروع قبل تقاعدي بسنة وبدأت أصرف من الراتب الشهري”.
فيديو | متقاعدة تؤسس مشروع حلويات بدءا من منزلها لتصل أرباحها 12 ألف شهريا.. وبنك التنمية الاجتماعية لـ #الراصد: 10% من الأسر المنتجة استفادوا من خدماتنا ومستعدون لدعم البقية pic.twitter.com/6oyVr0l7bx— الراصد (@alraasd) September 27, 2022