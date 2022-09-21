أعلن الأمن العام، القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

نقل مخالفين:

وضمن المطلوبين مواطن ضُبط بحوزته 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخفية داخل مركبة يقودها، كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بينهم مخالف من ذات جنسيته وأربعة من الجنسية الإثيوبية.

مخدرات ونصب:

وأُلقي القبض على مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بحوزتهم 6.5 جرامات من مادة الشبو المخدر و24 جرامًا من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي، إضافة إلى ضبط مواطنٍ ارتكب 10 حوادث جنائية تمثلت في النصب والاحتيال.