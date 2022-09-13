كشف محمد الزارع، المختص في شؤون التعليم والمعلمين، عن موعد نهاية رصيد الإجازة الاضطرارية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقال الزارع: نهاية رصيد الإجازة الاضطرارية لهذا العام في 7/ 6/ 1444 الموافق 31/ 12/ 2022. وتابع أن: بداية الرصيد الجديد ستكون يوم 8/ 6/ 1444 الموافق 1/ 1/ 2023.

الاستعلام عن الإجازة الاضطرارية:

وفي سياق متصل أوضح الزارع أنه يمكن الاستعلام عن الغياب بدون عذر من حساب المدير في نظام فارس من خلال الدخول إلى تبويب إبلاغ عن موظف ثم النقر على اسم محدد ومن ثم النقر على الإجراء.

رصيد الإجازات الآمن من الحذف في نظام فارس:

يذكر أن المادة 131 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تنص على أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها وإلا تحذف هذه الإجازات من نظام فارس الخدمة الذاتية.

طريقة حماية رصيد الإجازات من الحذف:

ويمكن منع هذا الرصيد من الحذف بطريقتين الطريقة الأولى هي الحصول على موافقة جهة العمل حيث تنص نفس المادة على أنه يمكن بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.

أما الطريقة الثانية هي الاستمتاع بجزء من الرصيد والإبقاء على جزء آخر بحيث لا يتعدى الجزء المتبقي 108 أيام في نهاية العام.