قالت مجلة The Moodie Davitt Report إن السعودية تتمتع بأكثر أسواق الطيران والسياحة والضيافة والترفيه والسفر إثارة في العالم، حيث تمتلك نظامًا رائدًا وثاقبًا.

وتيرة التغيير في السعودية لا مثيل لها في العالم

وقال تقرير المجلة البريطانية المتخصصة في مجال السياحة والسفر في العالم: وتيرة التغيير والطموح الذي يقوم عليه هذا التغيير في السعودية، في اعتقادنا، لا مثيل لهما في عالم الطيران والسياحة، وكل هذا مدفوع برؤية 2030، وهي خطة إصلاح اقتصادية واجتماعية قوية وتحولية تفتح المملكة على العالم، وتلعب المستدامة والمتجددة دورًا محوريًا في تلك الرؤية.

المشاريع الضخمة تأسر خيال العالم

وتابع التقرير: المشاريع الضخمة غير العادية الموجودة في المملكة حاليًا مثل مشروع بوابة الدرعية تحت إشراف جيري إنزيريلو، بجانب مشاريع البحر الأحمر وأمالا تحت إشراف جون باجانو، تأسر خيال العالم، ليس فقط من أجل نطاقها المذهل ومزيجها من العجائب الطبيعية والتنمية ولكن من أجل نمط السياحة المستدامة والصديقة للبيئة التي تقدمها الدولة.

وزينت المجلة غلافها لهذا الشهر بصورة عبدالعزيز العساكر، نائب الرئيس للقسم التجاري في شركة مطارات الرياض، المنظمة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وستصدر طبعة تتضمن حوارًا مع العساكر يناقش فيها العوامل الكامنة وراء الصعود السريع لمطار الملك خالد الدولي والدور المحوري الذي يلعبه في النهضة السياحية للمملكة، ودور شركة مطارات الرياض، التي أدارت تحولًا مثيرًا للإعجاب لمطار الملك خالد الدولي بما يليق ببوابة هذا البلد التاريخي سريع التطور بشكل غير عادي.