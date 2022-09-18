محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة عند معدلات معقولة | صحيفة المواطن الإلكترونية

قال محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد المبارك، إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول.

فيديو | محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك: الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات.. ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة#الإخبارية pic.twitter.com/8zfAfo1Buj — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 18, 2022

الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة

وأضاف المبارك، خلال كلمته في افتتاح اجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف العربية المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، أن الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، موضحًا أن تقديرات الربع الثاني 2022 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.8% وذلك رغم التحديات الجيوسياية.

وتابع المبارك، أن الدول العربية ليست بعيدة عن آثار التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدًا ضرورة دراسة كافة التدابير المحتملة المتاحة للوصول إلى تحقيق اقتصادات مستدامة.

وأشار إلى معدل البطالة الإجمالي استمر في الانخفاض ليصل إلى 6% في الربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 10% مقارنةً بـ 12.6 في الفترة المماثلة 2020.

وأشار إلى أن الانعاكسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية في أوروبا والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات؛ مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والأغذية، الأمر الذي انعكس على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما تسبب في تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في 20222 إلى 3.2% مقارنةً بتوقعات صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي عند 3.6%.