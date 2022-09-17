ثمن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، للحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022م غدًا على ميدان الطائف التاريخي.

الحرص على ازدهار الرياضة:

وبين الأمير سعود أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على ازدهار الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص، التي تأتي بوصفها مرتكزًا أساسيًا ومتينًا وراسخًا من مرتكزات الهوية الوطنية.

وأكد أن هذه الرعاية الكريمة لولي العهد لهذا الحدث الرياضي الكبير تعد تجسيدًا واضحًا على اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بالرياضة والرياضيين، وحرصهم المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات الرياضية.