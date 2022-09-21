تترقب الجماهير الاتحادية الظهور الأول للنجم محمد الصيعري مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه طوال الفترة الماضية للإصابة.

محمد الصيعري يشارك

وكان محمد الصيعري قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفيصلي، إلا أنه لم يشارك معه بسبب معاناته من الإصابة، حيث كان يخضع لبرنامج تأهيلي.

وشارك محمد الصيعري في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بالأمس، ليقترب من الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في ودية الوحدة المقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل، استعدادًا لاستئناف المسابقات مجددًا.

الاتحاد يستعد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.