أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الحكم محمد الهويش حكمًا لـ مباراة الهلال والفتح في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيدير الهويش المباراة ويعاونه كل من هشام الرفاعي وعمر الجمل حكمين مساعدين ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا وماجد الشمراني حكمًا للفيديو ومفرح آل حسن مساعدًا لحكم الفيديو.

وتنطلق مباراة الهلال والفتح مساء اليوم في تمام السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُنقل المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD.

وكان نادي الهلال فاز على الخليج والفيحاء في أول جولتين حاصدًا ست نقاط، بينما خسر الفتح من التعاون في الجولة الأولى وفاز على نادي الباطن بخماسية في الجولة الثانية.

ترتيب دوري روشن قبل مباراة الهلال والفتح

الشباب في الصدارة برصيد ست نقاط، يليه الهلال ثانيًا والتعاون ثالثًا والطائي رابعًا وضمك خامسًا ولكل منهم ست نقاط.

الاتحاد سادسًا برصيد 4 نقاط، الفتح سابعًا والرائد ثامنًا والنصر تاسعًا وأبها عاشرًا ولكل منهم 3 نقاط.

الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، الوحدة في المركز الثاني عشر يليه، الخليج في المركز الثالث عشر والفيحاء في المركز الرابع عشر والعدالة في المركز الخامس عشر والباطن في المركز السادس عشر والأخير بدون رصيد من النقاط.