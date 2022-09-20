أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله رستم أومرييف، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًّا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

ويعمل ولي العهد على قدم وساق على ترسيخ مكانة السعودية ودورها الفاعل والمؤثر إقليميًّا ودوليًّا، مع التزامها بالعمل على تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وسعيها لكل ما فيه الخير للبشرية جمعاء.

حل الأزمة:

وتأكيد ولي العهد ليس وليد اليوم، بل يأتي ضمن مواقف عديدة وجهود حثيثة لـ الأمير محمد بن سلمان للوساطة وحل الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًّا، حيث عرض في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 4 مارس الماضي الوساطة، كما تلقى ولي العهد حينها اتصالًا هاتفيًّا آخر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مكالمة زيلينسكي:

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع زيلينسكي، على دعم الجهود لخفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وأعلن استعداد السعودية لبذل جهود الوساطة، وحينها قال الأمير محمد بن سلمان: إنه سيتم ولاعتبارات إنسانية تمديد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة.

اتصال بوتين:

أما خلال اتصاله مع بوتين، شدد الأمير محمد بن سلمان كذلك على موقف المملكة المعلن بشأن الأزمة الأوكرانية، ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي بما يحقق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

موقف موحد:

وفي يونيو الماضي، عُقد اجتماع في الرياض بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد.

وشدد على موقف المملكة بشأن الأزمة في أوكرانيا، والمبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.