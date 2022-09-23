محمد كنو يحظى بثقة رينارد

يحظى نجم فريق الهلال، محمد كنو بثقة مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد الذي يعتمد عليه بشكل أساسي.
محمد كنو الأكثر مشاركة
ويُعد محمد كنو هو أكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر مع رينارد، حيث لعب 22 مباراة تحت قيادته بمعدل 1567 دقيقة، ولم يغب سوى للإيقاف أو الإصابة.
وحرص رينارد على استدعاء محمد كنو لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر الماضي والحالي، رغم ابتعاده عن المشاركة مع الهلال، بسبب إيقافه لمدة 4 أشهر، ما يدل على ثقة المدرب الكبيرة في اللاعب.
ويلعب محمد كنو صاحب الـ28 عامًا في خط الوسط، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضر طوال الفترة الماضية، نظرًا لالتزامه التكتيكي، وتنفيذ تعليمات المدرب بدقة شديدة، بجانب دوره الدفاعي المميز.
الأخضر يستعد
ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال.
وكان الأخضربقيادة رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.