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رغم ابتعاده للإيقاف

محمد كنو يحظى بثقة رينارد

2022-09-23 الساعة 1:39
محمد كنو يحظى بثقة رينارد
المواطن - مروة نبيل

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يحظى نجم فريق الهلال، محمد كنو بثقة مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد الذي يعتمد عليه بشكل أساسي.

محمد كنو الأكثر مشاركة

ويُعد محمد كنو هو أكثر اللاعبين مشاركة مع الأخضر مع رينارد، حيث لعب 22 مباراة تحت قيادته بمعدل 1567 دقيقة، ولم يغب سوى للإيقاف أو الإصابة.
محمد كنو مع المنتخب السعودي
كنو
وحرص رينارد على استدعاء محمد كنو لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر الماضي والحالي، رغم ابتعاده عن المشاركة مع الهلال، بسبب إيقافه لمدة 4 أشهر، ما يدل على ثقة المدرب الكبيرة في اللاعب.
محمد كنو
كنو
ويلعب محمد كنو صاحب الـ28 عامًا في خط الوسط، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضر طوال الفترة الماضية، نظرًا لالتزامه التكتيكي، وتنفيذ تعليمات المدرب بدقة شديدة، بجانب دوره الدفاعي المميز.  
محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال. وكان الأخضر بقيادة رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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