تنتظر الجماهير موعد عودة النجم محمد كنو للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد غيابه للإيقاف طوال الفترة الماضية.

الصرامي يكشف موعد عودة محمد كنو

وأكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عودة محمد كنو للمشاركة مع الهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، أي بعد نهاية مشاركة الأخضر في كأس العالم 2022.

ووجه الصرامي خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية، اليوم الجمعة، انتقادًا لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بعد توقيعه لعقد مع محمد كنو، رغم علمه بأن اللاعب وقع للنصر رسميًا، وتساءل: “لماذا توقع عقدًا على عقد؟!”.

ويستطيع محمد كنو المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة كأس سوبر لوسيل، رغم تثبيت قرار إيقافه لمدة 4 أشهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في مواجهة الزمالك

ويلعب الهلال ضد الزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على إستاد لوسيل في قطر.

ويتوقع أن يدفع المدربان الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي فيريرا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر يسهل مهمته، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).