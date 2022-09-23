وجه المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، رسالة تحذيرية إلى اللاعب عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بعد استبعاده من قائمة الفريق المغربي لمعسكر سبتمبر الحالي خلال فترة التوقف الدولية.

المدرب الركراكي قرر استبعاد لاعب الاتحاد من معسكر منتخب المغرب في إسبانيا، حيث تواجه المغرب منتخبي تشيلي وباراجواي وديًا في الشهر الحالي.

وقال الركراكي عن استبعاد مهاجم الاتحاد: لقد اتصلت بحمدالله، خلافًا لما كان عليه الحال رفقة المدربين السابقين الذي لم يتواصلوا معه، وقلت له إنه موقوف لـ4 أشهر، وعليه إيجاد حل لذلك، وقبل ثلاثة أيام عن كشف اللائحة، تم حل المشكلة”.

وأضاف: “يجب عليه العمل والتسجيل، مواصلة العمل وتسجيل الأهداف وممارسة الضغط علي من أجل استدعائه وبعدها سنرى الاختيارات التي ستكون متاحة”.

نهاية مشكلة حمدالله

يذكر أن نجم نادي الاتحاد عانى مؤخرًا من قرار إيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية انتقاله المثير للجدل من النصر للعميد في ديسمبر الماضي.