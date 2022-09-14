واصلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، دعمها لدور روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، بتوقيعها عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 80749 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، مع شركة “ماسك للخدمات اللوجستية” لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً بمساحات 700م2 واستثمارات تصل إلى 85 مليون ريال.

تعاون وتكامل:

وتحرص “مدن” على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، استناداً لدورها الرئيس في رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وكذلك اتساقاً مع برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ودعم مرونة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن توقيع عقد تخصيص أرض صناعية مع شركة “ماسك للخدمات اللوجستية” يأتي في إطار سعي “مدن” لتوحيد الجهود وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة بفاعلية في مسيرة التحوُل الاقتصادي كأحد أركان إستراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

تمكين رواد الأعمال:

وأشار إلى أن تمكين روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يُمثّل هدفاً استراتيجياً لـ “مدن” تسعى لتحقيقه بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة وحلول تمويلية تُعزّز من تجربتهم بالمدن الصناعية، وتؤسس لبيئة متكاملة تسهم في جعل المملكة موطناً للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية.

وقال: إن “مدن” تمكّنت من بلوغ آفاق جديدة في منظومتها الاستثمارية، حيث باتت تتسم بالنمو المستدام المتوافق مع معايير الاستدامة والجودة المعتمدة، لافتًا إلى احتضان المدن الصناعية لقرابة 1000 مصنع جاهز 95% منها مُخصّصٌ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية.

وبيّن أن منتج المصانع الجاهزة يتميز بتعدد الخيارات التي تلاءم جميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الحديثة ومنها المساحات المتنوعة بين 700م² و1500م²، والوحدات الصغيرة بمساحات 350م2، وذلك ضمن المبادرات الموكلة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

مساندة القطاع:

وأفاد العبدالكريم أن “مدن” لا تدخر جهداً لمساندة قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات، وتسهيل انطلاقة أعمالهم، وذلك من خلال باقة متميزة من الحلول التمويلية منها منتجات: “أسس” مع بنك التنمية الاجتماعية، و”أرض وقرض” و”مصنع وقرض” مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، إضافة إلى تمويل الملكية الجماعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن “مدن” أعلنت مؤخرًا تدشين 58 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني طبقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتولى “مدن” منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.