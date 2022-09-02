في مشهد مثير ابتلعت مذيعة كندية ذبابة خلال إلقائها النشرة على الهواء مباشرة، لكنها أكملت عملها دون توقف.
وقالت في تصريحات إعلامية: إنها شعرت برفرفة الذبابة في حلقها وتابعت القراءة على الرغم من ذلك.
في مشهد مثير ابتلعت مذيعة كندية ذبابة خلال إلقائها النشرة على الهواء مباشرة، لكنها أكملت عملها دون توقف.
وقالت في تصريحات إعلامية: إنها شعرت برفرفة الذبابة في حلقها وتابعت القراءة على الرغم من ذلك.
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