في مشهد مثير ابتلعت مذيعة كندية ذبابة خلال إلقائها النشرة على الهواء مباشرة، لكنها أكملت عملها دون توقف.

وقالت في تصريحات إعلامية: إنها شعرت برفرفة الذبابة في حلقها وتابعت القراءة على الرغم من ذلك.