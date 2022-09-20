يعتبر دخول الموسيقى إلى المدارس أمرًا جديدًا يحفز الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم ورفع مستوى معرفتهم بالفن والآلات الموسيقية.

فيديو | بدء تفعيل مناهج الموسيقى في المدارس السعودية خلال العام الجاري#التاسعة pic.twitter.com/oOL1OMNFAv — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 19, 2022

أهمية تفعيل الموسيقى بالمدارس

وفي تقرير لنشرة “التاسعة” على قناة “الإخبارية”، رصد أهمية تفعيل الموسيقى في المدارس خلال العام الجاري.

وقال المدرب الموسيقى مهند طلال، إن من أبرز المميزات التي تأتي على الإنسان عندما يتعلم الموسيقى في المدارس هي أنه يستطيع أن يصل إلى اكتشاف نفسه بأنه موهوب حقيقي وموسيقي حقيقي، وليس دخيلًا على الموسيقى.

عدم فقدان الكوادر والطاقات الموسيقية

وأشار طلال إلى أن الجانب المهم هنا في دخول الموسيقى للمدارس هو عدم فقدان الدولة كوادرها الوطنية وطاقاتها الشابة في حال عدم اكتشاف أنفسهم، والذي يتم من أول المدرسة، حيث لدى المعلمين الموسيقيين دور مهم في هذا الاكتشاف.