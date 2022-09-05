حاصر مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المزارعين داخل أراضيهم في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “إن عددًا من المستوطنين حاصروا مزارعين أثناء قيامهم باستصلاح أراضيهم في المنطقة الغربية من البلدة، وقامت قوات الاحتلال بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان.

مناشدات بدعم الأهالي

وقد ارتفعت المناشدات من خلال مكبرات الصوت في مساجد البلدة، تطالب الأهالي بالتدخل لمساعدة المزارعين في منطقة محاصرتهم.

فتح النيران على صيادي غزة

وفي إطار تضيقها على المزارعين والصيادين الفلسطينيين، فتحت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض البحر، وأجبرتهم على الانسحاب، لتمنعهم من صيد البحر.