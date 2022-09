تم طرح هاتف iPhone 14 Pro الحديث في الأسواق للبيع يوم الجمعة واصطف المشترون في جميع أنحاء العالم خارج متاجر آبل ليكونوا من بين أول من وضع أيديهم على الجهاز الجديد.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022