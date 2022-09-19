تم طرح هاتف iPhone 14 Pro الحديث في الأسواق للبيع يوم الجمعة واصطف المشترون في جميع أنحاء العالم خارج متاجر آبل ليكونوا من بين أول من وضع أيديهم على الجهاز الجديد.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلة غريبة، فالعدسة الرئيسية للكاميرا الخلفية تهتز بشكل مزعج عند التقاط صور أو مقاطع فيديو من إنستقرام وتيك توك وسناب شات.

ومن غير الواضح مدى انتشار المشكلة أو السبب الأساسي لها، لكن انتقل المستخدمون إلى الحديث عن المشكلة في منصة ريديت Reddit وتويتر لوصف تجاربهم ومشاركة مقاطع الفيديو التي توضح المشكلة.

وكتب أحدهم: أعاني من اهتزاز الكاميرا بشكل لا يمكن السيطرة عليه عندما أفتح سناب شات أو أستخدم الكاميرا في إنستقرام، لكني لا أواجه أي مشكلات عند استخدام تطبيق الكاميرا العادي.



وكتب آخر: اشتريت iPhone 14 pro الجديد بالأمس وتعرضت لهزة الكاميرا بشكل متقطع، هل هناك أي شخص آخر يختبر هذا؟

وكتب ثالث: لقد وصل جهاز iPhone 14 Pro للتو، وعندما فتحت إنستقرام كانت الكاميرا تهتز كثيرًا وأحدثت ضوضاء ميكانيكية غريبة.

وتمت مشاركة عدد قليل من مقاطع الفيديو التي تُظهر المشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضحت مقاطع الفيديو المستخدم وهو يفتح الكاميرا داخل تطبيق تابع لجهة خارجية على iPhone 14 Pro ليرى صورة ضبابية على الشاشة، حيث تهتز العدسة الرئيسية على الجهاز بشكل لا يمكن التحكم فيه وتحدث ضوضاء صاخبة.

لا تعليق من آبل على مشكلة iPhone 14 Pro

ولم تعلق آبل بعد على المشكلة، لكن بعض المستخدمين اقترحوا أن ذلك قد يكون بسبب خلل برمجي، وإذا كانت هذه هي المشكلة، فمن المحتمل أن تقوم الشركة بتنفيذ إصلاح في تحديث iOS 16.1.

وحتى ذلك الوقت، يجب على مالكي iPhone 14 Pro تجنب فتح الكاميرا في تطبيقات Snapchat وTikTok وInstagram حتى يتم حل المشكلة.