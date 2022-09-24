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تستهدف إنجاز المشروعات

مشاريع الرؤية نهضة تنموية تتواصل

2022-09-24 الساعة 11:31
مشاريع الرؤية نهضة تنموية تتواصل
المواطن - الرياض

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شهدت المملكة نهضة تنموية شاملة في الدولة، وذلك مع انطلاق رؤية 2030 الطموحة التي تستهدف إنجاز عدد من المشروعات في جميع المجالات، ما يدفع التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل كثيرة.

نهضة تنموية:

ويقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية 2030 الطموحة، مطلقًا عددًا من المشروعات الكبرى، التي تعكس اهتمامه بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة.   واحتلت المملكة مكانة عالمية على كافة الأصعدة، حيث حققت منجزات عالمية خلال الفترة الماضية، في العديد من المجالات التنموية المستدامة لتصبح ضمن الدول الأكثر رقيًّا بشعوبها، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

أبرز المشروعات التنموية:

ومن أبرز المشروعات التي تعكس جهود المملكة في التنمية المستدامة، مشروع نيوم الذي يعتبر حلمًا جريئًا وطموحًا لمستقبل جديد، كما يعد انطلاقة التغيير التي تجسد مستقبل الابتكار في الأعمال والمعيشة والاستدامة. ويستهدف مشروع نيوم، تنمية الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره ووضع المملكة على خريطة الريادة العالمية في التنمية والتطوير، فضلًا عن جعله وجهة ومكانًا للمعيشة والعمل لتكون المستقبل الجديد لأكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم. مشاريع الرؤية نهضة تنموية تتواصل - المواطن ومشروع تطوير العلا، يعتبر أيضًا من المشروعات المهمة التي تم إطلاقها، من أجل تنمية العلا وتطويرها، حيث تتمتع المنطقة بجمال طبيعي وتراث إنساني فريد، وهي متحف ينبض بالحياة بما تحويه من مدافن منحوتة وتشكيلات من الصخور الرملية والآثار ومعالم التطور التاريخي.

مشروع الرياض الخضراء:

ونظرًا لاهتمام المملكة بالبيئة، فتم إطلاق مشروع الرياض الخضراء، والذي يعد واحدًا من أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مارس 2019، ضمن إطار تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 “لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم”. مشاريع الرؤية نهضة تنموية تتواصل - المواطن وبجانب هذه المشروعات، عززت المملكة في رؤيتها 2030 القطاعات الواعدة في جميع المجالات من أجل زيادة الفرص ودعم وتنسيق المبادرات التي تنفّذها الجهات المعنية من أجل التنمية وتحقيق الإنجازات الاستثنائية. وخلال السنوات الماضية وحتى الآن، تشهد المملكة المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد.
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