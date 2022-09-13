تتميز مرتفعات بلغازي بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، بالطبيعة الخلابة والخضرة المنسدلة على الجبال.

طبيعة ساحرة

ونشرت قناة “العربية”، مشاهد خلابة من مرتفعات بلغازي في محافظة العيدابي التابعة لجازان، حيث تشتهر بجمال الطبيعية الخلابة وقمم الجبال الشاهقة، والمرتفعات، ما يجعلها من أهم المواقع السياحية والأثرية التي تجذب الزائرين والسياح.