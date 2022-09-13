تتميز مرتفعات بلغازي بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، بالطبيعة الخلابة والخضرة المنسدلة على الجبال.
مشاهد من مرتفعات #بلغازي في محافظة #العيدابي التابعة لمنطقة #جازان جنوب غرب #السعودية pic.twitter.com/UuPTSYtujx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 13, 2022
طبيعة ساحرة
ونشرت قناة “العربية”، مشاهد خلابة من مرتفعات بلغازي في محافظة العيدابي التابعة لجازان، حيث تشتهر بجمال الطبيعية الخلابة وقمم الجبال الشاهقة، والمرتفعات، ما يجعلها من أهم المواقع السياحية والأثرية التي تجذب الزائرين والسياح.
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