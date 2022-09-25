مشكلتان لـ الاتحاد قبل مواجهة النصر

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مشكلتين تتعلقان بالمهاجمين المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو وذلك قبل مواجهة نادي النصر الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
رومارينيو كان تعرض للإصابة في مباراة الخليج بالجولة الرابعة من عمر البطولة، وحتى الآن لم يُعرف مصيره إذا ما كان سيشارك أمام النصر أو لا يوم الأحد القادم.
كذلك قرار تعليق عقوبة حمدالله، يجعل مصير اللاعب مهددًا بعدم المشاركة أمام أصفر الرياض في الكلاسيكو.
قرار صادم
وبسبب تعليق عقوبة حمدالله، القانوني أحمد الأمير توقع رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بقضية اللاعب المغربي والاتحاد ضد النصر حيث سيكون اتحاد القدم في وضع “محتكم ضده”.
الأمير قال عبر حسابه في “تويتر”: “لا يمكن لأي جهة إدارية مستقلة أن تقبل تجاهل قراراتها وأنظمتها القانونية، فما بالك باتحاد كرة قدم مستقل إداريًّا وقانونيًّا، لذلك كمختص قانوني لا أتوقع أن يقبل الاتحاد السعودي إدخاله كطرف من مركز التحكيم، بعد أن تم تجاهله تمامًا بأخطاء إجرائية وكوارثية من بداية الاستئناف”.
الاتحاد قد يُعاني
ربما في حال عدم دخول اتحاد القدم كمحتكم ضده قد تتحرك إدارة النصر
لتقديم طعن ضد قرار تعليق عقوبة حمدالله، وهو ما سيمنح أصفر الرياض النقاط الثلاث قبل خوض الكلاسيكو.