مطالبات بمعاقبة المتلفظ على قاصر

انفلات التيك توك

غضب واسع

أعوذ بالله وش العقليات ذي

والله مدري وين بيوصلون له حقين التيك توك!!” فيما قال مغرد آخر :”المشكله مارفع بهم إلا أنتم” وعلقت مغردة أخرى بالقول:” نبي نسمع تم القبض الى يصير شي مو طبعي مع الانسان ذا”