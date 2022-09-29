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انفلات مشاهير الفيس يثير الغضب

مطالبات بمعاقبة المتلفظ على قاصر

2022-09-29 الساعة 6:29
مطالبات بمعاقبة المتلفظ على قاصر
المواطن - الرياض

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طالب العديد من مرتادي موقع تويتر بالقبض على، أحد مشاهير التيك توك بعد التلفظ بألفاظ خادشة للحياء على قاصر. وتداول المغردون مقطع فيديو يظهر فيه المشهور وهو يتحدث في بث مباشر مع أحد الأشخاص ويهدده بألفاظ خادشة للحياء وسط مطالبات بالقبض عليه وتطبيق الأنظمة بحقه.

انفلات التيك توك

واستغرب العديد من المغردين من انفلات بعض المشاهير وخروجهم عن الأخلاق والعادات والتقاليد بهدف البحث عن الشهرة وجلب المشاهدات بأي ثمن. ودعا المغردون إلى مقاطعة مشاهير الفيس الذين لا يقدمون محتوى هادفًا عبر مواقع التواصل مؤكدين أن هناك نماذج من المجتمع تحتاج الدعم والمساندة لتحقيق الشهرة في مجالات مفيدة.

غضب واسع

وقال أحد المغردين :”أعوذ بالله وش العقليات ذي  والله مدري وين بيوصلون له حقين التيك توك!!”  فيما قال مغرد آخر :”المشكله مارفع بهم إلا أنتم” وعلقت مغردة أخرى بالقول:” نبي نسمع تم القبض الى يصير شي مو طبعي مع الانسان ذا”
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