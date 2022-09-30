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وصفوها بالليلة الساحرة

مغردون يشيدون بأساطير مهرجان الغناء بالفصحى

2022-09-30 الساعة 7:44
مغردون يشيدون بأساطير مهرجان الغناء بالفصحى
المواطن - الرياض

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أشاد العديد من المغردين، بانطلاقة مهرجان الغناء بالفصحى في نسخته الثانية، والتي قدمها فنان العرب محمد عبده، والفنان التونسي لطفي بوشناق، والفنانة أروى، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي. ودشن المغردون على موقع “تويتر”، وسمًا بعنوان مهرجان الغناء بالفصحى، مشيدين بهذه الليلة الساحرة التي وصفوها بأنها ليلة أساطير الطرب بامتياز.

المعلم الأول

وقال أحد المغردين “أبو نورة لا يضاهيه أحد في غنائه بالفصحى هو المعلم الأول للفنانين جميعًا”، وأضافت أخرى: “الله يطول عمره بالصحة والعافية أسطورة لم ولن تتكرر”. وأشار آخر “عاد أبو نورة ما يحتاج أوصف أداءه مهما حاولت أعبر، والله ما كذب من سماه فنان العرب، محمد عبده ظاهرة فنية ليس لها مثيل لا في الماضي ولا حتى في المستقبل”.

أداء لا مثيل له

وأضاف أن أداء لطفي بوشناق كان جميل جداً وأبهر الجميع، كما أبدعت أروى في غناء القصيده الخالده “تعلق قلبي طفلةٍ عربية”. وأوضح مغرد آخر أن الحفل كان ختامه مسك مع غناء الفنان محمد عبده، خاصة مع تقديمه “أنشودة المطر”.
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