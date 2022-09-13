أصبح التحديث الجديد الذي وفرته شركة أبل الأمريكية لهواتف الآيفون التي تعمل بمعالج من نوع A12 Bionic .

انقسام بشأن التحديث الجديد

ودشن مغردون وسمًا بعنوان “التحديث الجديد”، بعد إصدار نظام التشغيل iOS 16 على هواتف الآيفون الأحدث، حيث خصصت الشركة النظام الجديد لعدد معين فقط من هواتفها الذكية، وهي الهواتف الحديثة فقط، حيث لن يدعم iOS 16 أيًّا من هواتف آيفون القديمة.

وانقسم المغردون حول هذا التحديث الجديد، فهناك من أشاد به، فقال أحد المغردين “التحديث الجديد ممتاز”، ولفت آخر: “التحديث الجديد طلع ممتاز يحسسك مشتري جوال جديد”.

بينما قال أحد المغردين إن التحديث الجديد سيئ بسبب عدم إرسال الإشعارات والتنبيهات، فيما اشتكى آخر من عدم تنزيل الجوجل ماب.

مزايا التحديث الجديد

وستحصل هذه الهواتف على عدد من الميزات منها ميزة النص المباشر في مقاطع الفيديو: حيث أصبح النص تفاعليًّا في إطارات الفيديو المتوقفة مؤقتًا، بحيث يمكنك استخدام وظائف مثل النسخ واللصق والبحث والترجمة، حيث تعمل هذه الميزة في الصور، والمظهر السريع، ومتصفح سفاري، والتطبيقات الأخرى.

ومن ضمن هذه الميزات البحث عن الصور في المزيد من التطبيقات، حيث أنه مع نظام التشغيل iOS 16، يستخدم Spotlight معلومات من الصور في الرسائل والملاحظات والملفات لتمكين البحث عن طريق المواقع أو الأشخاص أو المشاهد أو حتى الأشياء الموجودة في الصور.

وأضافت أبل تغييرات كبيرة على تطبيق iMessage الخاص بها، بما في ذلك خيارات لتحرير الرسائل وإلغاء الإرسال ووضع علامة على سلاسل الرسائل غير المقروءة.