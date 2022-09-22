وجه الناقد الرياضي والإعلامي المقرب من الأهلي، أحمد الشمراني سؤالًا أثار الجدل حول آخر تطورات التحقيق في ملف الراقي ماليًّا.

وقال الشمراني عبر حسابه في “تويتر”: “بشرونا أين وصلت التحقيقات في ملف الأهلي المالي”.

وطالبت جماهير الراقي بكشف آخر التطورات ومعرفة وضع الفريق ماليًّا ومدى قدرته على تسديد الديون.

سبب الاستقالة:

وكانت وزارة الرياضة كشفت نهاية أغسطس الماضي أن سبب قبول استقالة ماجد النفيعي كان بسبب عدم قدرة النفيعي ومجلس إدارته الذي تم حله على سداد الالتزامات المالية، كذلك تم حل مجلس إدارة الراقي وتكليف وليد معاذ برئاسة النادي ومعه في عضوية مجلس الإدارة كل من “تيسير الجاسم، وخالد السريحي ومحمد القنب وسعود رحيمي وطارق بن عبدالله خليفة”.

ومنذ قدوم إدارة وليد معاذ وبدأت نتائج الفريق تتحسن في دوري يلو، حيث يتواجد حاليًّا بالمركز السابع في جدول الترتيب.