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بعد زيارة المملكة

ملك البحرين يغادر جدة

2022-09-26 الساعة 1:43
ملك البحرين يغادر جدة
المواطن-واس

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غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة ، اليوم ، بعد زيارة للمملكة. ملك البحرين يغادر جدة - المواطن وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق) ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. ملك البحرين يغادر جدة - المواطن

استقبال ولي العهد:

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة البحرين، في قصر السلام بجدة، أمس، ورحب سموه في بداية الاستقبال بجلالة ملك البحرين في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، فيما أعرب جلالته عن سعادة بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

مأدبة عشاء: 

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة عشاء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.

حضور الاستقبال: 

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ. فيما حضر من الجانب البحريني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة ملك مملكة البحرين، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والسيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
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