أعلن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في خطابه اليوم الجمعة، تسمية الأمير ويليام الذي يبلغ أربعين عامًا، وليًّا لعهد بريطانيا، وأميرًا لويلز.

وقال الملك الجديد: “سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية”.

يذكر أنه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح ابنها الأمير تشارلز ملك البلاد، وبالتالي أصبح ابنه البكر الأمير ويليام وليًّا للعهد والأول في ترتيب وراثة العرش.

الأكثر نموذجية:

وقد عرف الأميري ويليام بمحافظته على البروتوكولات والقواعد الملكية؛ فقد قسم وقته بين الأعمال الخيري والخدمة في القوات المسلحة البريطانية بكل تشكيلاتها؛ فضلًا عن زواجه بامرأة بريطانية وهي كيت ميلتون وفق ما تنص عليه قواعد القصر الملكي.

الأمير ويليام دوق كامبريدج:

والمعروف أن الأمير ويليام، هو الابن البكر للملك تشارلز الثالث من زوجته الراحلة الأميرة ديانا أميرة ويلز، وتسلسله الثاني في تولي العرش البريطاني بعد والده.

درس ويليام في جامعة سانت أندروز حيث التقى بزوجته المستقبلية كيت ميدلتون، وتزوجا في عام 2011. وعندما بلغ من العمر 21 عامًا، عيّن مستشارًا للدولة مما خوله تمثيل الملكة في المناسبات الرسمية.

رزق ويليام وزوجته بابنهما الأول، جورج، في يوليو 2013، وابنتهما شارلوت في عام 2015 وابنهما الثاني لوي في عام 2018. تدرب الأمير ويليام في الجيش والبحرية والقوة الجوية، وقضى ثلاث سنوات طيارًا في سرب البحث والإنقاذ التابع للقوة الجوية الملكية. كما عمل لسنتين كمساعد طيار في وحدة الإسعاف الجوي في مقاطعة إيست أنغليا علاوة على واجباته الملكية، تفرغ بعدها لهذه الواجبات نيابة عن الملكة وجده دوق أدنبره.