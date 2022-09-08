استقبل نادي ضمك، الطفل مشعل الشهراني وأختيه، الذين تصدروا المشهد خلال الأيام الماضية، بعد صورته وهو يحمل 3 حقائب مدرسية على ظهره، واحدة له واثنتان لشقيقتيه.

🎥 | في أسمى العلاقات البشرية ، كان للطفل مشعل دور كبير في إظهار أروع المعاني التي تحملها الأخوة ، بتصرف عفويّ صادق؛ وفي نادي #ضمك وجب تكريمه، حين حمل حقيبة أختيه ومعها أجمل الخصال. #طفل_خميس_مشيط pic.twitter.com/7P4RCRwqd5 — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) September 7, 2022

ونشر نادي ضمك، مقطع فيديو يوثق لحظة تكريم الأخوات الثلاث، حيث وقف اللاعبون في ممر شرفي، للتصفيق للشهراني وأختيه، كما التقطوا الصور معهم.

مكافآت

ومنح النادي الطفل الشهراني عضوية لدخول جميع مباريات النادي، واشتراك في أكاديمية النادي والألعاب التي يقدمها مجانًا، فضلاً عن مبادرة الراعي الطبي بتقديم فحص طبي لجميع أفراد العائلة.

وقال نادي ضمك تعليقًا على الأمر: “في أسمى العلاقات البشرية، كان للطفل مشعل دور كبير في إظهار أروع المعاني التي تحملها الأخوة، بتصرف عفوي صادق؛ وفي نادي ضمك وجب تكريمه، حين حمل حقيبة أختيه ومعها أجمل الخصال”.

تكريم من محافظ خميس مشيط

وكان محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، كرّم، أمس الأربعاء، مشعل الشهراني، بمدرسته ابتدائية ابن النفيس أمام زملائه، تقديرًا لموقفه مع شقيقتيه.

ولاقت صورة الطفل الشهراني انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل مع تعليقات إيجابية، تشيد بما قام به وتؤكد أنه من وطن يولد أطفاله رجالًا.