يبدو أن الهولندي ممفيس ديباي نجا من مغادرة نادي برشلونة الإسباني، بعدما نجح في إقناع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بقدراته الفنية مع بداية الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

انتقال ممفيس ديباي إلى يوفنتوس لم يتم !

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي فكّر في ضم ديباي صاحب الـ27 سنة في صيف العام الحالي لكن الصفقة لم تتم.

قالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية إن تشافي أصبح أكثر اقتناعًا بمستوى ديباي وسوف يشركه في المباريات خلال الفترة المقبلة، كما أشاد المدرب ولاعبو برشلونة بقوة العقلية والصلابة النفسية للاعب الهولندي.

البارشا يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن نادي ريال مدريد المتصدر بعد فوزه أمس على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان ديباي انضم لـ برشلونة في عام 2021 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

سيواجه برشلونة، فريق ريال مايوركا في الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم 1 أكتوبر المقبل، حيث تُقام المباراة بعد نهاية فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الحالي.

ويستعد ديباي للمشاركة مع المنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر حيث يتواجد منتخب هولندا بالمجموعة الأولى مع منتخبات” قطر والسنغال والإكوادور”.