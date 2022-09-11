تأتي بعض المميزات المثيرة الجديدة في أجهزة آيفون غدًا؛ حيث من المقرر أن تصدر آبل نظام التشغيل iOS 16 المنتظر، وفيما يلي أبرز تلك التحديثات بحسب موقع Hi Tech.

مميزات iOS 16 الجديدة

1- يوفر iOS 16 ميزات تخصيص جديدة، وبالتالي يعزز تجربة استخدام آيفون، وقالت الشركة: يحسن نظام التشغيل من عمل الأجهزة بميزات تخصيص جديدة تمامًا وذكاء أعمق وطرق أكثر سلاسة للتواصل والمشاركة.

2- ستحصل على طرق جديدة تمامًا لتخصيص شاشة القفل، حيث ستتمكن من عرض صورك المفضلة وتخصيص أنماط الخطوط.

3- إنشاء عدة شاشات قفل: يمكنك الآن إنشاء شاشات قفل مختلفة، لكل منها خلفية وأسلوب فريد من نوعه، ويمكن التبديل بينها بسهولة.

4- الأدوات المصغرة على شاشة القفل، حيث يمكنك اختيار عرض مجموعة من الأدوات كجزء من شاشة القفل لإلقاء نظرة خاطفة على معلومات مثل الطقس والوقت والتاريخ ومستويات البطارية.

5- أكدت الشركة أن مكالمات الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي ستطلق في نوفمبر كجزء من نظام التشغيل iOS 16.1، لكنها متاحة في الولايات المتحدة وكندا فقط حاليًا.

6- مكتبة الصور المشتركة على iCloud، وستصدر في وقت لاحق من هذا العام، وتمكنك من مشاركة مكتبة صور مع عائلتك ومع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، وكل شخص منهم لديه أذونات متساوية لإضافة الصور وتحريرها وحذفها في المكتبة المشتركة.

7- سيعمل البحث الذكي على تحسين نتائجك، عن طريق تصحيح الأخطاء الإملائية واستخدام المرادفات لمصطلحات البحث الخاصة بك.

8- سيمكنك تعديل رسالة أرسلتها للتو أو إلغاء إرسالها، كما يمكنك وضع علامة غير مقروءة على رسالة إذا لم تستطع الرد عليها في الوقت الحالي وترغب في العودة إليها لاحقًا.

9- هذا التحديث يخص متصفح سفاري بحيث يمكنك مشاركة علامات التبويب والإشارات المرجعية، فسواء كنت تخطط لرحلة مع الأصدقاء أو تتسوق لشراء أريكة مع زوجك، بات يمكنك مشاركة جميع علامات التبويب معًا.

10- قد يظهر عرض الإشعارات أسفل الشاشة.

ويُذكر أن شركة آبل قد كشفت النقاب عن أربعة طرز من آيفون 14 وهم: iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى بما في ذلك Apple Watch Series 8 و Watch Ultra و Watch SE و AirPods Pro 2 في حدث Far Out الذي أقيم في 7 سبتمبر الماضي.

وستدعم جميع طرز iPhone 14 نظام التشغيل iOS 16، وكذلك أجهزة أخرى مثل iPhone X و iPhone 11 و iPhone 12 و iPhone 13.