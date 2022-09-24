منتخب البرازيل يُسقط غانا بثلاثية

سحق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، المنتخب الغاني بثلاثية دون رد وديًّا، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة بكأس العالم 2022 في قطر.
ثلاثية لـ منتخب البرازيل:
الفريق البرازيلي تفوق بالشوط الأول حيث سجل الهدف الأول سريعًا عبر البرازيلي ماركينيوس بالدقيقة التاسعة من ضربة رأسية.
وواصل الفريق البرازيلي ضغطه، ليُضيف ريتشارلسون الهدف الثاني بطريقة جميلة بالدقيقة الـ28.
وعاد ريتشارلسون ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفريق البرازيلي بالدقيقة الـ40 من ضربة رأسية.
وفي الشوط الثاني هدأ أداء الفريق البرازيلي وسط محاولات طفيفة من منتخب غانا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.
وانتهت المباراة بفوز منتخب البرازيل بثلاثية دون رد.
وسيواجه الفريق البرازيلي، منتخب تونس وديًّا يوم الثلاثاء المقبل بـ ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.