منتخب مصر يتجاوز ليبيريا بثلاثية

انتهت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره ليبيريا الودية، التي أُقيمت على إستاد الإسكندرية، بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.
مرموش يسجل:
وبدأت مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا بشكل سريع، وحاول الضيوف الضغط مبكرًا لمنع بناء الهجمات، إلا أن الفراعنة فرضوا سيطرتهم على اللعب، وأهدر أحمد حسن كوكا فرصة خطيرة بعد تمريرة من إمام عاشور.
وأضاع كوكا فرصة أخرى من رأسية، وأهدر محمود حسن تريزيجيه محاولة سهلة مرت بجوار القائم، ومنع القائم رأسية من الأخير، قبل أن ينجح عمر مرموش في هز الشباك من تسديدة عند الدقيقة 38.
وانطلق مرموش بالكرة ومررها لتريزيجيه ليسددها، إلا أنها ردت من العارضة، وأطلق تسديدة أخرى أمسكها الحارس، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم مصر ضد ليبيريا بهدف دون رد.
فوز منتخب مصر:
ومع بداية الشوط الثاني، مرر مرموش الكرة لكوكا، ولكنه لم يستغلها، ونجح محمد عبدالمنعم في تسجيل الهدف الثاني من رأسية عند الدقيقة 57، وأمسك حارس المرمى محمد الشناوي كرة من ويليام جيبور.
وأهدر كوكا فرصة أخرى، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد حسن كوكا بنجاح عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة الودية بفوز منتخب مصر ضد ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد.