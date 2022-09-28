Icon

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع Icon أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع Icon بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء Icon إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم

منتخب مصر يتجاوز ليبيريا بثلاثية

2022-09-28 الساعة 12:06
منتخب مصر يتجاوز ليبيريا بثلاثية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره ليبيريا الودية، التي أُقيمت على إستاد الإسكندرية، بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

مرموش يسجل:

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا بشكل سريع، وحاول الضيوف الضغط مبكرًا لمنع بناء الهجمات، إلا أن الفراعنة فرضوا سيطرتهم على اللعب، وأهدر أحمد حسن كوكا فرصة خطيرة بعد تمريرة من إمام عاشور.
المنتخب المصري ضد ليبيريا
جانب من المباراة – المصدر @EFA
وأضاع كوكا فرصة أخرى من رأسية، وأهدر محمود حسن تريزيجيه محاولة سهلة مرت بجوار القائم، ومنع القائم رأسية من الأخير، قبل أن ينجح عمر مرموش في هز الشباك من تسديدة عند الدقيقة 38. وانطلق مرموش بالكرة ومررها لتريزيجيه ليسددها، إلا أنها ردت من العارضة، وأطلق تسديدة أخرى أمسكها الحارس، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم مصر ضد ليبيريا بهدف دون رد.  
منتخب مصر ضد ليبيريا
جانب من المباراة

فوز منتخب مصر:

ومع بداية الشوط الثاني، مرر مرموش الكرة لكوكا، ولكنه لم يستغلها، ونجح محمد عبدالمنعم في تسجيل الهدف الثاني من رأسية عند الدقيقة 57، وأمسك حارس المرمى محمد الشناوي كرة من ويليام جيبور. وأهدر كوكا فرصة أخرى، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد حسن كوكا بنجاح عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة الودية بفوز منتخب مصر ضد ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد.
منتخب مصر
لاعبو مصر – المصدر @EFA
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران

أخبار أمنية
الفيحاء يعبر الخلود بهدف
الرياضة

الفيحاء يعبر الخلود بهدف

الرياضة
88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية
السعودية اليوم

88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية

السعودية اليوم
عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...
السعودية اليوم

عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...

السعودية اليوم
التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...
السعودية اليوم

التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...

السعودية اليوم
شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...
السعودية اليوم

شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...

السعودية اليوم
صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه
السعودية اليوم

صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه

السعودية اليوم
سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة
السعودية اليوم

سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه