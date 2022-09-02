كشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عن خوض منتخب بلجيكا الأول لمباراة ودية ضد نظيره المصري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

منتخب بلجيكا يواجه مصر وديًا

وذكر اتحاد الكرة: “سيلعب منتخب بلجيكا الأول، مباراة ودية في الكويت ضد نظيره المصري يوم 18 نوفمبر المقبل، عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي”.

وأضاف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيانه: “ستكون هذه المواجهة البروفة الأخيرة قبل السفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم”.

ومن جانبه، أعرب مدرب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيز عن سعادته بمواجهة مصر، وتابع خلال تصريحاته لموقع اتحاد الكرة الرسمي: “مواجهة منافس إفريقي يوفر لنا تحضيرات مميزة قبل انطلاق المونديال”.

بلجيكا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم 2022، والتي ستقام في قطر، شهر نوفمبر المقبل، وتضم مجموعته كلًا من؛ المغرب، كرواتيا وكندا، على أن يبدأ مشواره بمواجهة الأخير يوم 23.