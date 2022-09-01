تُستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهتين وسط منافسة قوية على التألق وتحقيق الفوز.

الطائي والعدالة بدوري روشن السعودي

وتنطلق منافسات الغد من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في مواصلة انطلاقته الجيدة، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، فيما يطمح العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وتعويض خسارته بالجولة الأولى ضد الاتحاد.

ضمك يستضيف الخليج

وفي ثاني مواجهات دوري روشن السعودي غدًا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواصلة التألق والفوز للمرة الثانية خاصة أن المباراة وسط جمهوره، فيما يأمل الخليج تحسين صورته وتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أمام الهلال.