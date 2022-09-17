سرد النجار السعودي، حسن محمد، تجربته في تحويل جذوع الأشجار الميتة إلى تحف فنية داخل ورشته المنزلية في مدينة جدة.

هواية في البداية:

وأكد محمد، في تصريحات إلى قناة العربية أن علاقته بالنجارة بدأت كمجرد هواية خلال فترة الدراسة، قبل أن يبدأ في التعرف على خراطة الأخشاب خلال السنوات الأخيرة.

تعلم ذاتي:

ولفت محمد إلى أنه بدأ بالتعمق في تخصص خراطة الأخشاب والذي اجتذبه دون غيره من تخصصات النجارة المختلفة، موضحًا أنه تعلم النجارة بشكل ذاتي من خلال مقاطع فيديو على موقع يوتيوب، ما مكنه من صنع مئات القطع ذات الأشكال المختلفة.