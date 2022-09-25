موجة غبار تداهم جدة

توقعات طقس جدة

حالة الطقس اليوم

طقس عسير

وثق مقطع فيديو عبر حساب طقس العرب الرسمي بموقع “تويتر”، رياحًا مفاجئة وغبارًا قويًا في جدة.وقد أشارت التوقعات أن رياح الصبا ستهب على منطقة مكة المُكرمة بما فيها جدة؛ نتيجة سيطرة كُتلة هوائية أقل حرارة سطحية على أجزاء واسعة من شمال ووسط السعودية يُرافقها مُرتفع جوي سطحي على تلك المناطق.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة. وبيّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية على منطقة جازان، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.كما نبه المركز من أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية على منطقة عسير، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.