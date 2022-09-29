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كاشفًا سبب قبوله لتدريبه

موسيماني: سنعود بالأهلي لدوري المحترفين

2022-09-29 الساعة 2:49
موسيماني: سنعود بالأهلي لدوري المحترفين
المواطن - مروة نبيل

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كشف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن سبب قبوله مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيدًا في الوقت ذاته بقوة الدوري السعودي.

موسيماني يتحدث عن الأهلي

وقال موسيماني: “سنعود بالنادي الأهلي إلى دوري المحترفين مرة أخرى.. ليس لدينا التجربة في السعودية، ولكن نمتلك المعرفة عن المنطقة، وسبق أن واجهنا الهلال بطل آسيا”. وتابع: “فضّلنا قبول عرض الأهلي لأن لديهم مشروعًا يُعتبر تحديًا، وهو ضمن الأندية الكبرى في السعودية، وقبولنا للتحدي لكي نعود به إلى دوري المحترفين، الأمر يعتبر تحديًا خطيرًا ولكن ماذا عن الشعور عندما نعود به؟”. وأضاف موسيماني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقده في جنوب إفريقيا، قائلًا: “جدة ثاني أكبر مدينة في السعودية، وستكون سعيدة جداً بعودة النادي الأهلي“.
بيتسو موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي

التدريب في آسيا

وعن التدريب في آسيا، علق موسيماني قائلًا: ” نحن اخترنا المشروع الصحيح، وهنالك أسباب للذهاب إلى آسيا، ومنها؛ تحقيقنا للعلامة الكاملة في إفريقيا، وحان الوقت للتغيير والبحث عن تحدّ جديد”. وواصل موسيماني قائلًا: “لابد أن يكون المشروع جيدًا، عندما تمتلك لاعبين جيدين وفريقًا كبيرًا فذلك له تأثير كبير، والنادي الأهلي خسر لاعبين كبارًا حوالي 60 أو 70% من اللاعبين، إلا أننا نستطيع إعادتهم”.
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي
واستكمل تصريحاته قائلًا: “نحتاج إلى شخص يعرف الفريق واللاعبين جيداً، ويجعلنا على اطلاع بمعرفة العقلية.. ويجب عليك أن تحترم العادات والثقافة، نحتاج من يساعدنا في ذلك”. وبشأن إمكانية التعاقد مع لاعبين سبق أن دربهم، قال موسيماني: “يجب عليك مساعدة الفريق، وخلال المباريات سنعرف إذا ما كنت تحتاج لاعبين معينين، ولكن صعب أن تأتي بلاعبين من جنوب إفريقيا للشرق الأوسط”.
موسيماني
المدرب الجنوب إفريقي – المصدر alahlyegypt
واختتم مدرب النادي الأهلي الجديد، تصريحاته قائلًا: “لدي الخبرة في تدريب العرب وأعرف الفرق في العقلية، وكل منطقة لها طريقتها.. والدوري السعودي قوي وكبير، لديهم VAR في الدرجة الأولى”. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، أملًا في التألق وتحقيق الانتصارات مع موسيماني.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC
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