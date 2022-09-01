يسير الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بخطى ثابتة نحو الدفاع عن لقبه في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن حقق الفوز في أول مباراتين على حساب فريقي الخليج والفيحاء.

وكان أزرق الرياض انتصر أمس الأربعاء على الفيحاء بثنائية دون رد أحرزها كل من موسى ماريجا وأوديون إيغالو، ليصل الأزرق إلى النقطة السادسة من مباراتين.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح

ويسعى الأزرق للفوز على نادي الفتح مساء الأحد المقبل والوصول للنقطة التاسعة في ترتيب دوري روشن للمحترفين.

الهلال سيواجه الفتح في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل بتوقيت المملكة على ملعب ” مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية”.

وتألق لاعبو الزعيم بشكل لافت في مباراة الهلال ضد الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق الفريق رقمًا مميزًا في المسابقة.

ويُعد فوز الهلال ضد الفيحاء هو الانتصار رقم 13 للأزرق خلال آخر 14 مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في شهر فبراير بالموسم الماضي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض من تحقيق الفوز على جميع الفرق التي لعب أمامها باستثناء الفيحاء الذي عرقله في الموسم الماضي، قبل أن ينجح في الانتصار عليه منذ الدور الثاني موسم 2019/ 2020.

وبعد فوز الزعيم ضد الفيحاء، أكمل الأزرق 12 موسمًا ضمن منافسات دوري المحترفين منذ انطلاقه في 2008/ 2009، دون الخسارة في أول جولتين، كما نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم بأول مباراتين للموسم التاسع تواليًا.