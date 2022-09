أعلنت الشركة الأمريكية الناشرة لألعاب الفيديو Activision أن مؤتمر Call of Duty Next المنتظر، والمزمع عقده اليوم، سيكون للإعلان رسميًا عن كل من Warzone 2 و Call of Duty: Modern Warfare 2.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها اللاعبون على فرصة لمشاهدة العرض التنافسي لـ Modern Warfare 2؛ لذلك إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن مؤتمر كول أوف دوتي.

ما المنتظر في مؤتمر Call of Duty Next

تم تحديد المؤتمر في 15 سبتمبر الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (7:30 مساءً بتوقيت السعودية)، ولأول مرة سيشاهد الجمهور كيفية لعب Modern Warfare 2، حيث تمت دعوة العديد من منشئي المحتوى المشهورين لبث طريقة اللعبة متعددة اللاعبين.

ستكون هناك أيضًا معلومات متوفرة عن Warzone 2، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه التكملة في وقت لاحق من هذا العام بعد إصدار Modern Warfare 2.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول إصدار الهاتف من اللعبة Warzone.

سيناقش المؤتمر أيضًا كيف سيبدو المستقبل الوشيك للعبة خلال العامين المقبلين.

سيتم إطلاق الإصدار التجريبي متعدد اللاعبين من Modern Warfare 2 في اليوم التالي للمؤتمر، بعد ذلك سُتطرح رسميًا للجميع في 28 أكتوبر، ولكن يمكن لأي شخص أن يطلبها مسبقًا، بحسب موقع GameSpot.

أين تشاهد Call of Duty Next

سيتم بث البث المباشر على قنوات Call of Duty على YouTube و Twitch، وستكون هناك طريقة لعب مباشرة على قنوات مختلفة لمنشئي المحتوى.

موقع يوتيوب: https://www.youtube.com/c/CallofDuty

تويتش: https://www.twitch.tv/callofduty