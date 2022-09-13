قال موقع ITP التكنولوجي الأمريكي: إن السعودية واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وتسعى بنشاط لتحقيق أهداف التحول الرقمي؛ وبالتالي تطرح أحدث التقنيات المتقدمة وتعمل على تطورات المدن الذكية.

وفي الواقع، حصلت المملكة على لقب أفضل ناهض رقمي بين دول مجموعة العشرين في عام 2021؛ بسبب الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي كجزء من رؤية 2030.

وعن ذلك قال جيرمين كامبل، رئيس قسم المراقبة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في Seagate، وهي شركة أمريكية لتخزين البيانات تأسست في عام 1978: إنه من موقعه ومنصبه في هذه الشركة العالمية الرائدة يرى أن الاستثمار في المملكة أمر رابح بطبيعة الحال.

وتابع: تدعم الشكة طموحات السعودية باعتبارها مركزًا تقنيًّا رائدًا، وستكون أنظمة إدارة البيانات عالية الأداء والميسورة التكلفة والمرنة والقابلة للتطوير والآمنة أمرًا حيويًّا، ومع أكثر من 40 عامًا من الخبرة في أحدث التقنيات، فنحن مجهزون بالمهارات والخبرة والتكنولوجيا لدعم احتياجات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة في السعودية.

واستطرد: تساعد Seagate المؤسسات والشركات في المملكة بالتغلب على تحدياتها الأمنية، حيث ندعم الاحتياجات الأمنية بطرق مختلفة منها تقديم خدمات فريدة لاستعادة البيانات وأنظمة تخزين البيانات الخاصة بالشركة والتي تتمتع بأعلى إمكانيات التخزين ونقل البيانات المتوفرة في السوق، وأيضًا توسيع فرص التدريب لشبكة شركائنا لضمان تمتع عملائنا بخدمة من الدرجة الأولى.

نمو القطاع التقني في السعودية:

وفي سياق آخر، قال كامبل: إن نمو مستقبل القطاع التقني في السعودية هو أمر لا مفر منه، ويأتي ذلك الهدف تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادف إلى نمو القطاع غير النفطي.

ومن المتوقع أن ينمو سوق تحليلات المراقبة والفيديو وهو جزء بسيط من التكنولوجيا، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.7% بين 2020- 2026 في المملكة، ومن المتوقع أن تلعب تحليلات المراقبة والفيديو دورًا رئيسيًّا في تطوير المدن الذكية، كما أنها ستكون بالغة الأهمية مع تقدم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في السعودية.

وأوضح كامبل أن المدن الذكية تدمج التقنيات الرقمية في شبكاتها وخدماتها وبنيتها التحتية وتحل مشاكل المدينة التقليدية، والعامل الأساسي في كل ذلك هو البيانات.

فبالنسبة للمدينة الذكية، من الضروري تخزين البيانات والوصول إليها ومشاركتها وتحليلها لضمان كفاءتها واستدامتها وتحسين حياة سكانها، وعلى سبيل المثال، يمكن للمدن الذكية توفير المرافق بشكل أكثر كفاءة بفضل الشبكات الذكية مثل تحسين توصيل الكهرباء بناءً على استخدام المواطنين.

وقال: وبالطبع، لا شيء من هذا ممكن بدون البنية التحتية الجيدة والأنظمة والإمكانيات مثل الذكاء الاصطناعي لإدارة وفك تشفير سيل البيانات وتخزينها، وهنا يأتي دور Seagate المتخصصة في هذا القطاع.

وأحد أهم أدوار الشركة هو فك تشفير البيانات وتخزينها وتعبئتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

واختتم جيرمين كامبل حواره مع موقع ITP التكنولوجي قائلًا: تتطلع الشركة إلى العمل في السعودية باعتبارها البلد الأكثر اهتمامًا بالتحول الرقمي في هذه الفترة الزمنية بفضل أهداف رؤية 2030، والتي تظهر نتائجها في مدن مثل ذا لاين ونيوم.