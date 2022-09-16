قال موقع Off-Guardian الأمريكي إن مدينة نيوم تُنبئ بظهور حضارة جديدة للبشر، سواء كان ذلك في التصميمات أو أهداف البناء نفسها التي تشمل العمل بالطاقة المتجددة على مدار أيام السنة بنسبة 100%.

وتابع التقرير: نيوم هي رؤية لبناء مدينة فاضلة تنهض من الصحراء، ومن ضمن مشاريعها ذا لاين التي تمتد بطول 170 كيلومترًا وعرض 200 متر وارتفاع 500 متر والتي ستكون أول مدينة في العالم بلا شوارع ولا سيارات، وتعمل بالكامل بالطاقة المستدامة.

وقال التقرير: تسعى المدينة السعودية أيضًا إلى احتضان ألمع العقول والذين من شأنهم أن يغيروا كيفية الحياة التي يعيشها البشر وربما يساعدون في ظهور حضارة جديدة.

الذكاء الاصطناعي في نيوم

وقال التقرير: يعد المنظمون بأن تكون المدينة السعودية القلب النابض للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يساعد ذلك في استخدام البيانات التنبؤية التي تُترجم إلى تحليلات تنبؤية، وهي فرع من التحليلات المتقدمة التي تضع تنبؤات حول الأحداث والسلوكيات والنتائج المستقبلية.

واستطرد: بالتالي، لن تكون هناك جريمة أو سلوك عنيف في المدينة، ولا حتى إلقاء الورق على الأرض، حيث ستتنبأ تحليلات البيانات بالمواطنين الذين لديهم ميل نحو التخلص من القمامة أو أي سلوك خاطئ آخر.

واختتم التقرير قائلًا: لهذا السبب يمكن اعتبار مدينة نيوم وذا لاين بمثابة المدن الفاضلة، وهي تعد بدء حقبة جديدة من البشرية حيث يندمج البشر مع الذكاء الاصطناعي بسلاسة.

ويُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، قال إن الذكاء الاصطناعي بمثابة القلب النابض لنيوم، مشيرًا إلى أنها ستقود المستقبل في التصاميم والتقنيات الحديثة، وجاء ذلك خلال كلمة له في جلسة بعنوان الذكاء الاصطناعي للتوائم الرقمية عقدت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.