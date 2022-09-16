تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ لحسم ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم سريعًا، ليرتبط اسمها بالمدير الفني التشيلي لويس سييرا.

الأهلي يواصل التفاوض مع سييرا

وأكد الإعلامي عناد الرشيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المفاوضات بين النادي الأهلي وسييرا لازالت قائمة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حتى اللحظة.

وارتبط اسم الأهلي بأكثر من مدرب، ولكن تميل جماهيره إلى التعاقد مع سييرا، نظرًا لخبراته الكبيرة، حيث سبق وقاد الاتحاد، وساهم في تحسن نتائجه كثيرًا، وعودته لمنصات التتويج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي تحت قيادة المدرب التشيلي ضمن منافسات دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، وتأمل جماهير الأهلي في موافقته على تدريبه، أملًا في العودة سريعًا للعب وسط الكبار.

الأهلي في دوري يلو

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والخسارة في أخرى، والتعادل مرتين.