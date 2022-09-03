ضمن مساعي تطبيق التواصل الفوري “واتساب” لتقديم ميزات إضافية تهدف إلى تسهيل الاستخدام وجعله أكثر مرونة، يبدو أنك ستكون قادرًا على الوصول إلى الرسائل غير المقروءة التي خانتك ذاكرتك بالعودة إليها.

تفاصيل الميزة:

هذه الميزة، التي تم الحديث عنها خلال تحديثات يونيو الماضي، أصبحت اليوم متاحة للمستخدمين لتسهيل الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بشكل فعلي.

وأصبح الآن تطبيق “واتساب” على نظام” آي أو أس”، وإصدار “الويب”، وذلك عبر فلتر جديد يقع إلى جانب شريط البحث في الأعلى، سيعرض الدردشات غير المقروءة.

فلترة الوسائط:

وتنضم الميزة الجديدة إلى عوامل فلترة الوسائط الحالية مثل الصور وملفات “GIF” والروابط ومقاطع الفيديو والمستندات والصوت.

ومن المتوقع بحسب موقع “بي بوم”، أن يصل الفلتر الجديد إلى الأجهزة التي تدعم نظام “أندرويد”، بشكل تدريجي.

وسيساعد الفلتر في العثور على الرسائل التي نسي المستخدم فتحها والرد عليها وسيؤدي إلى تنظيم المحادثات بشكل أكبر.