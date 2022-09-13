يعمل تطبيق واتساب للمراسلة الفورية على العديد من المميزات الجديدة التي من شأنها أن تحسن من تجربة المستخدمين، وفي الفترة الأخيرة، طرح العديد من الخدمات الجديدة مثل تفاعلات الرموز التعبيرية للرسائل ونقل الدردشات بين نظامي التشغيل أندرويد وiOS، بالإضافة إلى إمكانية كتم صوت مشاركين محددين في المكالمات الصوتية وغير ذلك الكثير.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع WaBetaInfo المتتبع تحديثات تطبيق واتساب، فهو يعمل على إمكانية البحث في الرسائل حسب التاريخ.

وفي حين أنه تم رصد الميزة لأول مرة في عام 2020 بواسطة WaBetaInfo أيضًا، إلا أنه لم يظهر في خطط إصدارها للجمهور بعد، إلا أن الموقع أكد أن التحديث القادم سيحمل تلك الخدمة.

وفي الوقت نفسه، أكد موقع TestFlight أن الخاصية ستظهر أولًا في أجهزة أبل.

كيفية عمل رسالة البحث حسب التاريخ على واتساب؟

لا تزال هذه الميزة قيد التطوير حاليًّا، وبمجرد إطلاق الميزة، سيرى المستخدمون رمز تقويم جديد عندما يبحثون عن رسالة في محادثة، وبمساعدة هذا الرمز، فإنه يمكن للمستخدمين الانتقال بسرعة إلى تاريخ معين حتى يتمكنوا من البدء في قراءة جميع الرسائل من ذلك التاريخ.

ورفض عرض التاريخ، يجب على المستخدم ببساطة التمرير خلال المحادثة، لكنها ستكون ميزة مفيدة، خاصة عندما يريد المستخدمون تحديد الرسائل التي تمت مشاركتها في تاريخ معين.

موعد طرح الميزة الجديدة:

ليس من الواضح بعد متى سيتم طرح هذه الميزة، لكنها ستظهر قريبًا لمستخدمي النسخة التجريبية (بيتا) قبل طرحها للجميع بعد ذلك.