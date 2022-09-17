أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن زيارات قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك الميليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة.

انقياد أعمى:

وتابع الإرياني في سلسلة تغريدات له على موقع تويتر، اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الأعمى خلف نظام إيران وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، دون أي اكتراث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين.

موقف واضح وحازم:

ولفت إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.