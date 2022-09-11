أدانت السيناتور الجمهورية في الكونجرس الأمريكي جوني أرنست النظام الإيراني بسبب هجماته السيبرانية المتكررة على ألبانيا وقالت في تغريدة لها “إنني أدين بشدة الهجوم السيبراني الإيراني على حليفنا في الناتو ألبانيا.

مطالبات بردع إيران

وأضافت أرنست أن إحجام إدارة بايدن عن فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران لم يفعل شيئًا لردع النظام عن الاستمرار في مهاجمة شركائنا وحلفائنا”.

وأعلنت وزارة الداخلية الألبانية أمس السبت أن أحد أنظمتها الحدودية تعرض لهجوم إلكتروني من المصدر الإيراني ذاته الذي شن هجوما سابقا دفع البلاد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.