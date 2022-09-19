استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لعودة منافسات دوري روشن السعودي.

الشباب يستأنف تدريباته:

وانطلق مران اليوم بتدريبات الإحماء والتسخين، وأدى اللاعبون تمارين لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يطبق الفريق تمارين فنية وتكتيكية في ثلثي الملعب شهدت تطبيق جمل منوعة بقيادة المدرب الإسباني فيسينتي مورينو.

ويغيب عن الشباب 8 لاعبين، حيث يشارك 5 مع المنتخب السعودي الأول، وهم؛ فواز القرني، هتان باهبري، نواف العابد، حسان تمبكتي، وفهد المولد، ومحمد اليامي مع الأخضر الأولمبي، كريتشوفياك مع بولندا وكيم سيونج جيو مع كوريا الجنوبية.

الليوث في دوري روشن هذا الموسم:

على الجانب الآخر، بدأ الليوث منافسات دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية والأقوى هجوميًّا ودفاعيًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفيحاء، يوم 2 أكتوبر.