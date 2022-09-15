يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي خلال شهر سبتمبر، وتحقيق الفوز ضد الوحدة.

نتائج نادي الهلال في سبتمبر

ونجح نادي الهلال في تجنب الخسارة خلال آخر 16 مباراة خاضها في شهر سبتمبر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق 12 انتصارًا، وتعادل في 4 مواجهات.

ويملك الهلال سجلًا مميزًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، حيث تقابلا 18 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، حقق الأزرق 15 فوزًا، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

مباراة الهلال ضد الوحدة غدًا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الوحدة، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.