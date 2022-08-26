توج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2021/ 2022، ما يحفزه لمواصلة التألق سواء مع منتخب بلاده أو فريقه ريال مدريد.

كريم بنزيما يخطف الأنظار

وحصد كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على زميله في ريال مدريد، حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، ومواطنه كيفين دي بروين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستعاد بنزيما بريقه خلال منافسات الموسم الماضي، حيث حصد لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم بـ27 هدفًا، وهداف دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا، ليساهم في تتويج ريال مدريد بالبطولتين.

وعلى الصعيد الدولي، تألق كريم بنزيما مع المنتخب الفرنسي، وقاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، وساهم في تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويطمح في حصد اللقب بعد غيابه عن المونديال الماضي والذي توج به الديوك.

مواصلة التألق

وبعد التألق اللافت للمهاجم الفرنسي بالموسم الماضي، يطمح بنزيما في مواصلة توهجه هذا الموسم، حيث قاد ريال مدريد لتحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدف.

ويأمل كريم بنزيما في تجاوز ريال مدريد لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وتبدو الفرصة كبيرة أمامه، بعدما أوقعت القرعة المرينغي في مجموعة تضم لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك وسيلتيك.

كما أن بنزيما صاحب الـ34 عامًا يُعد من أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول”، لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.