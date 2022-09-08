تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الزمالك ضمن منافسات كأس سوبر لوسيل، وسط صراع قوي على اللقب في ظل المستوى المميز للفريقين.

كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، يوم غد الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويطمح الهلال بقيادة الأرجنتيني امون دياز في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين محترفين مميزين قادرين على صناعة الفارق، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نتائج الزمالك في المواجهات السعودية

وسبق أن واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأندية السعودية 10 مرات، بالإضافة إلى مباراة ودية، وكانت مواجهاته أمام 5 فرق، وهي؛ الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي والاتفاق.

ولعب الزمالك ضد النصر وديًا في دورة الأهرام الدولية في القاهرة عام 1998، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، وتقابلا مجددًا عام 2000 في تصفيات بطولة الأندية أبطال الكؤوس العربية، وفاز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وفاز الأبيض على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي البطولة العربية للأندية في 2003، وتغلب على الاتحاد في كأس السوبر المصري السعودي بالعام ذاته، حيث تعادلا سلبيًا ولكنه تفوق بركلات الترجيح.

وتقابل الهلال ضد الزمالك في مرحلة المجموعات في دوري أبطال العرب موسم 2003/ 2004، وفاز الأزرق بهدفين دون رد، وتعادلا إيجابيًا، قبل أن يفوز الأبيض في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3/2.

وفي مرحلة مجموعات دوري أبطال العرب موسم 2006/ 2007، فاز الأبيض ضد الأهلي بهدف نظيف، وتعادلا إيجابيًا، قبل أن يتغلب على النصر في نسخة 2017 بنتيجة 2/1، وكسب الهلال في كأس السوبر المصري السعودي 2018.