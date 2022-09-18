يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في الاستعداد بشكل مميز خلال معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية.

معسكر المنتخب السعودي في إسبانيا:

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أليكانتي حتى يوم 27 من سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022 التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

نتائج الأخضر في سبتمبر:

ويرفع الأخضر عدد مبارياته في شهر سبتمبر إلى 71 مواجهة، بعد معسكر إسبانيا، حيث سبق ولعب 69 لقاء، ونجح في تحقيق الفوز 37 مرة، وخسر 17 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 15 مباراة.

ونجح لاعبو الأخضر في تسجيل 137 هدفًا خلال المواجهات الـ69 السابقة، واهتزت شباكه 99 مرة، فيما تعود آخر مباراة له في شهر سبتمبر إلى 2021 حينما فاز على عمان بهدف، وذلك وفقًا لموقع المنتخب السعودي.